В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров на площади более девяти тысяч гектаров
Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за 39 лесных пожаров, площадь которых составляет более девяти тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова.
Комарова сообщила, что 8 июля по состоянию на 15:00 в регионе зафиксировали 39 действующих лесных пожаров на площади 9114,18 гектаров и еще пять ландшафтных на площади 599 гектаров.
«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», - говорится в сообщении главы Ханты-Мансийского автономного округа.
По словам главы региона, сейчас при тушении пожаров задействованы 573 человека, также привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Еще 20 человек для борьбы с огнем ожидают из Вологодской области.
Запрет на посещение лесов действует в Югре с 25 мая. В конце июня власти региона сообщили о планах выплачивать денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за достоверную информацию о людях, которые допустили возникновение пожара.
Ранее крупный пожар площадью более ста тысяч гектаров зафиксировали в Магадане. В этом году несколько регионов России страдают от масштабных пожаров.