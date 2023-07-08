В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров на площади более девяти тысяч гектаров

Вероника Волосунова
19:48 08.07.2023
Губернатор ХМАО Комарова сообщила, что днем 8 июля в регионе действовали 39 лесных и 5 ландшафтных пожаров общей площадью 9 713,18 гектаров.
В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров на площади более девяти тысяч гектаров
© Фото: 86.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за 39 лесных пожаров, площадь которых составляет более девяти тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова.

Комарова сообщила, что 8 июля по состоянию на 15:00 в регионе зафиксировали 39 действующих лесных пожаров на площади 9114,18 гектаров и еще пять ландшафтных на площади 599 гектаров.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», - говорится в сообщении главы Ханты-Мансийского автономного округа. 

По словам главы региона, сейчас при тушении пожаров задействованы 573 человека, также привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Еще 20 человек для борьбы с огнем ожидают из Вологодской области.

Запрет на посещение лесов действует в Югре с 25 мая. В конце июня власти региона сообщили о планах выплачивать денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за достоверную информацию о людях, которые допустили возникновение пожара.

Ранее крупный пожар площадью более ста тысяч гектаров зафиксировали в Магадане. В этом году несколько регионов России страдают от масштабных пожаров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 Армия
Видео
Рабочая группа Минобороны во главе с Цаликовым проверила работу пункта набора контрактников в ЮВО
17:04 В стране и мире
В МИД отреагировали на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
13:32 Армия
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
15:27 В стране и мире
Видео
Захарова заявила, что Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по «Северным потокам»
12:44 Армия
Видео
Экипаж Ка-52 уничтожил бронеобъект боевиков на Запорожском направлении
Популярное
Видео
Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Два больших десантных корабля ВМФ РФ прибыли в Керчь для помощи водителям на Крымском мосту
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.