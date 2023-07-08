В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров на площади более девяти тысяч гектаров

Губернатор ХМАО Комарова сообщила, что днем 8 июля в регионе действовали 39 лесных и 5 ландшафтных пожаров общей площадью 9 713,18 гектаров.

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Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа из-за 39 лесных пожаров, площадь которых составляет более девяти тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова.

Комарова сообщила, что 8 июля по состоянию на 15:00 в регионе зафиксировали 39 действующих лесных пожаров на площади 9114,18 гектаров и еще пять ландшафтных на площади 599 гектаров.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля – в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», - говорится в сообщении главы Ханты-Мансийского автономного округа.

По словам главы региона, сейчас при тушении пожаров задействованы 573 человека, также привлечены 100 человек из лесопожарных формирований Карелии, Архангельской и Мурманской областей. Еще 20 человек для борьбы с огнем ожидают из Вологодской области.

Запрет на посещение лесов действует в Югре с 25 мая. В конце июня власти региона сообщили о планах выплачивать денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за достоверную информацию о людях, которые допустили возникновение пожара.

Ранее крупный пожар площадью более ста тысяч гектаров зафиксировали в Магадане. В этом году несколько регионов России страдают от масштабных пожаров.