В Магадане зафиксирован пожар площадью более ста тысяч гектаров

В этом году несколько регионов России страдают от масштабных пожаров, и специалисты авиалесоохраны вручную борются с огнем.

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На Колыме из-за пожаров объявлено экстренное предупреждение. Их количество выросло в 15 раз за последние две недели.

В Магаданской области подобных возгораний не было 14 лет. Полыхают свыше ста тысяч гектаров леса.

Летчики Федеральной Авиалесоохраны вызывают дожди с помощью самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон». Благодаря этому удалось взять под контроль порядка тридцати очагов. Парашютисты-десантники круглосуточно тушат пожары, встречая на своем пути не только огонь, но и диких животных.

Сложная обстановка и в Якутии. В регионе зафиксировано 140 пожаров. В труднодоступные районы специалисты авиалесохраны десантируются с вертолетов с 20 литрами воды в рюкзаках. Чтобы не дать пламени распространиться, в регионе прокладывают минерализованные полосы.

Авиалесоохране 7 июля 2023 года исполняется 92 года. Это единственная в России служба, созданная для борьбы с труднодоступными и удаленными возгораниями. Только в этом году силами летчиков-наблюдателей и парашютистов-десантников потушено порядка двух тысяч лесных пожаров в 29-ти регионах. Специалистов называют «лесным спецназом», потому что команды могут побеждать огонь вручную только с помощью лопат, бензопил и ранцевых огнетушителей.

Ранее в Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ». В помещении ресторана находилось более 100 человек, их пришлось эвакуировать.