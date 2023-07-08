Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
В матче третьего круга соревнования россиянин одержал победу над своим венгерским оппонентом Мартоном Фучовичем.
© Фото: Antoine Couvercelle, DPPI, IPA, Spo, Globallookpress
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.
Россиянин одержал победу над своим соперником (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), повторив свой лучший результат на соревнованиях. В четвертом круге российский теннисист сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16).
Ранее на втором круге Уимблдонского турнира перенесли матч россиянина Даниила Медведева и француза Адриана Маннарино. Причиной прекращения игры стала недостаточная освещенность корта.