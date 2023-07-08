Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Россиянин одержал победу над своим соперником (4:6, 6:3, 6:4, 6:4), повторив свой лучший результат на соревнованиях. В четвертом круге российский теннисист сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16).

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