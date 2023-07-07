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Темнота помешала Медведеву закончить матч на втором круге Уимблдона

Елизавета Егорова
00:22 07.07.2023
Инициатором прекращения матча был россиянин Медведев, который на момент вынужденного окончания игры лидировал.
Темнота помешала Медведеву закончить матч на втором круге Уимблдона
© Фото: Han Yan XinHua Globallookpress
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Теннисный матч между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино на втором круге Уимблдонского турнира перенесли из-за недостаточной освещенности корта. Инициатором прекращения игры был Медведев.

На момент окончания матча Медведев лидировал со счетом 6:3, 6:3, 4:4 после 2 часов 1 минуты игры. Новая встреча состоится 7 июля. 

В марте стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета совместно с правительством Великобритании разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах. Однако их участие возможно только при соблюдении некоторых условий.

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