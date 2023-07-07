Спорт Темнота помешала Медведеву закончить матч на втором круге Уимблдона Елизавета Егорова Инициатором прекращения матча был россиянин Медведев, который на момент вынужденного окончания игры лидировал. © Фото: Han Yan XinHua Globallookpress Читайте нас на: Теннисный матч между россиянином Даниилом Медведевым и французом Адрианом Маннарино на втором круге Уимблдонского турнира перенесли из-за недостаточной освещенности корта. Инициатором прекращения игры был Медведев. На момент окончания матча Медведев лидировал со счетом 6:3, 6:3, 4:4 после 2 часов 1 минуты игры. Новая встреча состоится 7 июля. В марте стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета совместно с правительством Великобритании разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах. Однако их участие возможно только при соблюдении некоторых условий. Экспертное мнение и аналитика