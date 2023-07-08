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Рабочая группа Минобороны во главе с Цаликовым проверила работу пункта набора контрактников в ЮВО

19:00 08.07.2023
В ходе проверки первый замминистра обороны отметил внимательное отношение сотрудников пункта к желающим защищать Родину.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В рамках поездки в войска Южного военного округа рабочая группа под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова проинспектировала организацию работы пункта отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе. В ходе проверки первый замглавы ведомства заслушал доклад начальника пункта о ходе набора кандидатов на военную службу по контракту. Рабочей группе продемонстрировали оснащение мобильного пункта, а также ознакомили с методами психологического отбора кандидатов.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

В рамках инспекции первый замглавы российского военного ведомства пообщался с гражданами, желающими заключить контракт с Министерством обороны. Также Цаликов отметил внимательное отношение сотрудников пункта к тем, кто желает защищать Родину.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

Ранее Цаликов в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ «412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации». Также он навестил и наградил участников спецоперации, находящихся в госпитале.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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