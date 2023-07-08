Рабочая группа Минобороны во главе с Цаликовым проверила работу пункта набора контрактников в ЮВО
В ходе проверки первый замминистра обороны отметил внимательное отношение сотрудников пункта к желающим защищать Родину.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В рамках поездки в войска Южного военного округа рабочая группа под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова проинспектировала организацию работы пункта отбора граждан на военную службу по контракту во Владикавказе. В ходе проверки первый замглавы ведомства заслушал доклад начальника пункта о ходе набора кандидатов на военную службу по контракту. Рабочей группе продемонстрировали оснащение мобильного пункта, а также ознакомили с методами психологического отбора кандидатов.