Цаликов проинспектировал строительство военного госпиталя и наградил участников СВО во Владикавказе

Также Цаликов навестил в госпитале участников СВО и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ «412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации» во Владикавказе. Также он проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике госпиталя.

Цаликов вместе с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло навестили военнослужащих-участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале. Замминистра обороны и глава региона поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, условиями размещения, а также обсудили их планы на будущее.