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Цаликов проинспектировал строительство военного госпиталя и наградил участников СВО во Владикавказе

18:30 08.07.2023
Также Цаликов навестил в госпитале участников СВО и вручил отличившимся государственные и ведомственные награды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя ФГКУ «412 военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации» во Владикавказе. Также он проверил организацию выполнения мероприятий по медицинскому обеспечению военнослужащих и членов их семей в поликлинике госпиталя.

Цаликов вместе с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло навестили военнослужащих-участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале. Замминистра обороны и  глава региона поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, условиями размещения, а также обсудили их планы на будущее.

© Алексей Иванов ТРК Звезда

Первый замглавы оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих от имени министра обороны Сергея Шойгу и членов Коллегии Министерства обороны за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды. В мероприятии также принял участие начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа. Контрактники проходят курс интенсивной подготовки, который длится 38 суток.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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