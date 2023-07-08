В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Сообщается, что сирены прозвучали в 17:00.
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирена прозвучала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Как передает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в 17:00.
Ранее поступала информация о взрывах в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Тернопольской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.