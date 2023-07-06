В стране и мире Воздушная тревога звучит на всей территории Украины Анна Касаткина На онлайн-карте Минцифры Украины отображается информация о взрывах нескольких областях. © Фото: Jens Kalaene dpa-Zentralbild Globallookpress Читайте нас на: Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В нескольких регионах прозвучали взрывы, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Сообщается о взрывах в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Тернопольской областях. Ранее в Минобороны России заявили, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по трем пунктам дислокации украинских боевиков под Красным Лиманом. Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по месту сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Экспертное мнение и аналитика