В Краснодаре затопило улицы из-за мощного ливня

Из-за большого количества осадков на автодорогах бушуют волны из дождевой воды и водителям приходится буквально «плыть» по ним.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Улицы и автодороги Краснодара оказались затоплены в результате мощного ливня. Соответствующие кадры сняла корреспондент «Звезды».

Из-за сильных ливней местные автомобилисты вынуждены буквально «плыть» по дорогам, которые превратились в моря - на кадрах видно, как по ним бушуют волны из дождевой воды.

Ранее из-за сильного ливня затопило подъезды и улицы Коломны. В некоторых районах города уровень воды поднялся настолько высоко, что местные жители начали доставать надувные матрасы и плавать на них.