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Захарова объяснила, зачем Россия созывает заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Ирина Елагина
14:05 08.07.2023
В МИД РФ уверены, что международное сообщество имеет право знать, как идет расследование теракта глобального масштаба.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Россия созывает открытое заседание Совбеза ООН, чтобы в годовщину подрыва «Северных потоков» были названы заказчики этого теракта. Об этом Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, рассказала «Звезде».

«Проведение заседания Совета безопасности ООН крайне необходимо для того, чтобы международное сообщество имело возможность, не только Россия, но и все международное сообщество, хоть как-то следить за тем, что происходит вокруг этого террористического акта, совершенного в глобальных международных масштабах», - заявила Захарова.

Российский дипломат напомнила, что на Западе есть отработанные технологии распространения информации до общественности, но в случае с подрывом «Северных потоков» сведения о ходе расследования замалчиваются.

«Очевидно, и все это понимают, что коллективный Запад делает все, для того чтобы информация, материалы, данные по подрыву "Северного потока" не достигали широкой аудитории. Мы прекрасно видели, какими возможностями они обладают для распространения информации, как они в других историях, ими же придуманных, моментально находили виновных, проводили блиц-расследования, которые заканчивались вынесением приговоров, высылкой российских дипломатов, предъявлением ультиматумов, либо введением каких-либо санкций и т.д. По той же ситуации в Солсбери Британии понадобилась всего неделя-полторы, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никому никаких материалов», - напомнила Захарова.

Мария Захарова подчеркнула, что нет никаких сомнений, что за подрывом «Северных потоков» стоят США.

«Мы прекрасно знаем, кто был выгодополучателем от этой террористической акции. Они это и не скрывали. Соединенные Штаты Америки много лет боролись с  этим проектом, а затем устами своего президента, президента Байдена и других государственных чиновников заявили, что уничтожат его. И дальше все материалы, вся информация о ходе расследования не достигают ни широкой аудитории, ни российских правоохранительных органов, которые неоднократно направляли соответствующие запросы», - заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по «Северным потокам».

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