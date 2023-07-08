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ОЗХО сообщила об уничтожении всех объявленных запасов химоружия в мире

Елизавета Егорова
01:32 08.07.2023
По словам президента США Байдена, Штаты уничтожали имеющееся у них химическое оружие на протяжении последних 30 лет.
ОЗХО сообщила об уничтожении всех объявленных запасов химоружия в мире
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
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Все оставшиеся объявленные в мире запасы химического оружия были уничтожены. Об этом сообщил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас. Он отметил, что это важнейший шаг на пути к окончательной ликвидации всего химоружия в мире.

«Я поздравляю все государства-участники и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества. Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации», - цитируются слова Ариаса в пресс-релизе организации.

Президент США Джо Байден подтвердил, что все запасы химического оружия на территории Штатов уничтожены. Он подчеркнул, что страна занималась ликвидацией оружия более 30 лет.

Ранее служба внешней разведки России сообщила, что Америка готовит провокацию с химическим оружием, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию. По словам службы, США уже передали своим боевикам на юге Сирии ракеты с отравляющими веществами.

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