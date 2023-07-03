В СВР уточнили, что США передали своим подопечным боевикам на юге Сирии ракеты с отравляющими веществами.

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Соединенные Штаты готовят провокацию с химическими отравляющими веществами. Об этом заявили в СВР.

«Команда Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ», - цитирует слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина пресс-служба СВР.

Также в сообщении говорится, что методика применения химоружия отрабатывалась в сирийской провинции Идлиб подконтрольными ЦРУ боевиками. При этом получили отравления около 100 мирных жителей.

Также утверждается, что американцы передали своим подопечным боевикам на юге Сирии ракеты с отравляющими веществами.