Неприятель провел безуспешные попытки наступления на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

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Минобороны России сообщило об отражении 16 украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», - сказал он на брифинге.

На Донецком направлении российские военные отразили десять атак киевских формирований. Суточные потери противника на данном направлении превысили 420 человек убитыми и ранеными. Боевики лишились нескольких единиц техники, включая польскую САУ Krab, добавил представитель российского оборонного ведомства.

На Краснолиманском направлении отражены четыре неприятельские атаки. Потери украинской стороны в живой силе составили до 95 человек. На Южно-Донецком направлении отражены две атаки противника.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об успехах российских сил ПВО - в Запорожской области сбит украинский штурмовик Су-25.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.