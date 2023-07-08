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МО РФ: в ДНР уничтожен склад хранения снарядов РСЗО HIMARS

14:19 08.07.2023
Также был уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады украинских боевиков под Авдеевкой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы России на Донецком направлении был уничтожен склад хранения реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Он располагался в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, а также  западнее Клещеевки. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады украинских боевиков.

За сутки на Донецком направлении было поражено до 500 боевиков, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две американские самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и гаубица Д-30.

Ранее к западу от Клещеевки российские войска поразили скопления живой силы и техники неприятеля. Только на Донецком направлении украинская сторона потеряла до 385 человек за сутки.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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