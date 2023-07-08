Пленный украинец Владимир Владынский рассказал. что ВСУ воюет ржавыми автоматами

Пленный рассказал, что когда их блокировала штурмовая группа ВС РФ, командира его подразделения рядом уже не было, он сбежал.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Владимир Владынский рассказал, боевикам ВСУ приходится идти в бой со старыми образцами оружия, не имея запасов патронов и даже воды. Минобороны России опубликовало видео беседы с пленным.

«Нам выдавали автоматы старых образцов, ржавые, непристреленные, не давали достаточно патронов. Тяжелые вооружения мы не видели. Сколько служил, ни одного образца новой техники», - рассказал Владимир Владынский, пленный ВСУ.

По словам военнопленного в ВСУ плохо организован подвоз боеприпасов, провизии и питьевой воды на передовую.

«Воду нам подвозили не всегда. Воды не хватало и боеприпасов», - сообщил пленный.

Он добавил, что к моменту штурма их подразделения штурмовой группой ВС РФ они не смогли эвакуироваться.

«У нас уже заканчивалась провизия, патроны. Мы поняли, что долго не сможем продержаться и запросили эвакуация. Эвакуация прибыла. Но она была очень далеко. Мы не смогли к ней добраться, подошли штурмовые отряды ВС России и предложили сдаться. Это был единственный выход. Нам оказали медпомощь», - рассказал пленный.

По его словам в рядах ВСУ командиры добиваются исполнения приказов под угрозой пистолета, при этом в момент опасности они сбежали с передовой.

«Я не знаю, где были наши командиры, потому что с нами их не было. Для того, чтобы выполнялся их приказ могут сказать, я тебе прострелю ногу, если не пойдешь исполнять приказ», - заявил пленный.

Он отметил также хорошую подготовку российских военнослужащих, участвовавших в штурме.

«Русские штурмовики очень хорошо обучены. Я считаю, нам будет очень тяжело им противостоять», - заключил пленный.

Ранее военнопленный украинец Александр Химич рассказал, как командование ВСУ бросает мобилизованных на передовую на убой, безо всякой подготовки.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.