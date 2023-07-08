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Пленный украинец Александр Химич заявил, что командование ВСУ бросает людей на убой

10:42 08.07.2023
Военнопленный рассказал, что при мобилизации ему обещали службу на третьей линии, но отправили на «ноль» безо всякой подготовки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Александр Химич рассказал о тяжелой моральной обстановке в рядах ВСУ из-за высоких потерь и плохого отношения командиров к рядовым. Минобороны России поделилось видео беседы с пленным.

«Командиры к нам относились как к расходному материалу, который сегодня есть, завтра нет, после завтра будет новый. В нашем подразделении воевать никто не хочет. Моральный дух упал до нуля. Никто ничего не хочет, все хотят уже уехать и все», - рассказал пленный.

Он сообщил, что после мобилизации он не проходил какой-либо подготовки, месяц провел с подвале без каких-либо удобств, а потом сразу на передовую.

«Отвезли нас в подвал среди ночи, в котором не было условий для жизни. Не было ничего. Пробыли там больше месяца, начали все болеть. Много людей. Слышал цифру около 300 человек», - рассказал пленный об условиях службы мобилизованных.

По его словам ВСУ несут огромные потери и бросают людей на передовую на верную смерть.

«Если взять по примеру нашего подразделения, мобилизовали, отравили, сказали, что на третью линию. В итоге мы оказались на самом нуле, несем потери. Людей берут в плен. Скоро от батальона ничего не останется. Нужно это прекращать, потому что людей скоро не будет. Просто людей отправляют на убой», - отметил пленный.

Ранее пленный украинец Федор Миранчук рассказал о сумасшедших потерях в рядах ВСУ и командире, который бросил своих и бежал при начавшемся штурме российских военнослужащих.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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