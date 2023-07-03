Опубликованы кадры из пробки на подъезде к Крымскому мосту

Машины по несколько часов ожидают досмотра в пробке перед Крымским мостом, при этом рейсовые автобусы, а также машины МЧС и скорой помощи могут свободно передвигаться по правой полосе, которую оставили свободной.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Движение на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уже второй день затруднено, автомобили стоят в огромной пробке. К половине десятого утра 3 июля эта пробка достигла 13 км. «Звезда» показала кадры актуальной обстановки.

Сейчас автомобили, направляющиеся в Крым, стоят в левой полосе дороги, правая же свободна для машин МЧС, скорой помощи и рейсовых автобусов. Местные спасатели работают на месте для помощи водителям.

Вдоль дороги выставили биотуалеты. Волонтеры, а также сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду пассажирам и водителям, застрявшим в пробке. Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за сутки они раздали более пяти тонн воды.

Ранее сообщалось, что размер пробки перед Крымским мостом увеличился до 13 км.