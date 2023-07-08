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Строитель упал в котлован и погиб на стройке в Марьиной Роще

Анастасия Бобылева
12:07 08.07.2023
По имеющимся данным, тело мужчины заблокировало в котловане.
Строитель упал в котлован и погиб на стройке в Марьиной Роще
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Рабочий упал в котлован и погиб на стройке на северо-востоке Москвы. Он сорвался с 17-го этажа.

«Информация о происшествии на 2-й улице Марьиной Рощи поступила в экстренные службы в 10:53», - сообщает 360, ссылаясь на анонимный источник.

Тело мужчины оказалось заблокировано в котловане, уточняет издание.

Ранее несчастный случай произошел в Краснодаре, молния ударила в голову мужчине. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.

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