Строитель упал в котлован и погиб на стройке в Марьиной Роще
По имеющимся данным, тело мужчины заблокировало в котловане.
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
Рабочий упал в котлован и погиб на стройке на северо-востоке Москвы. Он сорвался с 17-го этажа.
«Информация о происшествии на 2-й улице Марьиной Рощи поступила в экстренные службы в 10:53», - сообщает 360, ссылаясь на анонимный источник.
Тело мужчины оказалось заблокировано в котловане, уточняет издание.
Ранее несчастный случай произошел в Краснодаре, молния ударила в голову мужчине. От полученных травм 49-летний мужчина скончался на месте.