Экипаж Ка-52 уничтожил бронеобъект боевиков на Запорожском направлении
Ударом управляемой ракеты бронетехника противника была уничтожена.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на Запорожском направлении.
Экипаж вертолета Ка-52 обнаружил выдвижение боевой бронированной машины противника и нанес удар высокоточным вооружением. Точным попаданием управляемой ракеты бронеобъект был уничтожен.
Ранее ударом российской авиации была уничтожена боевая бронированная машина украинских националистов. При попадании ракеты боекомплект воспламенился и сдетонировал, машина была полностью уничтожена.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.