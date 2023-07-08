Экипаж «Аллигатора» уничтожил боевую бронированную машину националистов
После точного попадания управляемой ракеты воспламенился и сдетонировал боекомплект, бронетехника противника была полностью уничтожена.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил боевую бронированную машину украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники.
В результате точного попадания управляемой ракеты воспламенился и сдетонировал боекомплект, и машина была уничтожена полностью.
Ранее Минобороны РФ показало кадры ракетного удара «Аллигатора» по технике ВСУ. Обнаружив выдвижение боевой бронированной машины, экипаж разведывательно-ударного вертолета уничтожил ее управляемой ракетой.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.