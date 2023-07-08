В стране и мире Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Певцова с 60-летием Анастасия Бобылева Президент РФ подчеркнул, что Певцов смог достичь успеха благодаря таланту и искренней увлеченности любимым делом. © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста Российской Федерации Дмитрия Певцова с 60-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. «Благодаря таланту, незаурядному актерскому мастерству и искренней увлеченности любимым делом Вы добились большого профессионального, творческого успеха, покорили сердца многочисленных почитателей театра и кинематографа», - подчеркнул президент. Путин отметил активную гражданскую позицию артиста, а также востребованную работу на общественном и педагогическом поприще. Президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и воплощения намеченных планов. Ранее российские артисты поблагодарили песнями лечащихся в госпитале имени Бурденко бойцов. В концерте приняли участие композитор Виктор Пеленягрэ, группа «Унесенные ветром», актер театра и кино, телеведущий Сергей Рублев. Экспертное мнение и аналитика