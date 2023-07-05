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Артисты поблагодарили песнями лечащихся в госпитале имени Бурденко бойцов СВО

05:22 05.07.2023
Артисты исполнили на творческом вечере в военном госпитале имени Бурденко известные «Как упоительны в России вечера», «Чашку кофею» и «Разговор с Москвой».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках акции Минобороны России «Лучшим воинам мира» артисты, авторы музыкальных хитов и телеведущие выступили перед участниками СВО, которые сейчас проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве.

В представлении участвовали композитор Виктор Пеленягрэ, группа «Унесенные ветром», актер театра и кино, телеведущий Сергей Рублев и многие другие. Артисты исполняли известные «Как упоительны в России вечера», «Чашка кофею», «Разговор с Москвой».

«Сегодняшний концерт - это небольшой подарок, который мы хотим сделать вам. Мы понимаем, что слова не в силах передать всю благодарность за вашу бескорыстную службу», - сказала ведущая представления Диана Бичарова.

Акция «Лучшим воинам мира» создана для поддержки военнослужащих, находящихся на реабилитации после ранений. Для них выступают известные деятели науки, спорта, культуры и образования.

Ранее перед военнослужащими, находящимися в госпитале, выступила группа «Лесоповал». Они исполнили 15 песен, в числе которых были как лирические композиции, так и произведения, посвященные защитникам Отечества.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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