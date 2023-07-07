Пленный украинец Федор Миранчук заявил о сумасшедших потерях в рядах ВСУ

Федор Миранчук заметил, что российские штурмовые группы профессионально захватили позиции, где он находился, а его командир просто сбежал.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Федор Миранчук рассказал о высоких потерях в рядах врага. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Очень много было потерь, сумасшедшие потери были. Командиры не умели воевать, посылали людей на мясо», - вспомнил Миранчук.

Он заметил, что при этом украинское командование использовало отряды нацгвардии, которые стреляли в спину тем, кто пытался бежать.

Миранчук рассказал, как он попал в плен. Он отметил профессиональный и умелый штурм украинских позиций, где он находился, российскими военными. Поняв, что его командир бежал с позиций, Федор Миранчук сдался бойцам ВС РФ.

Тем временем другой пленный украинец назвал никудышной подготовку во Франции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.