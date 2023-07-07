Минобороны показало кадры ракетного удара «Аллигатора» по технике ВСУ
Обнаружив выдвижение боевой бронированной машины, экипаж разведывательно-ударного вертолета уничтожил ее управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры ракетного удара вертолета Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике ВСУ на Запорожском направлении.
Судя по видео, вылет винтокрылой машины был успешным, выпущенная ракета попала точно в цель. В описании к записи сказано, что украинская боевая бронированная машина была уничтожена, что подтверждают и кадры - пораженная техника загорелась после удара.
Ранее Минобороны показало кадры беседы с пленным украинцем, который назвал подготовку во Франции никудышной. Он также рассказал о низком моральном духе и больших потерях в его подразделении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.