Минобороны показало кадры ракетного удара «Аллигатора» по технике ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры ракетного удара вертолета Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике ВСУ на Запорожском направлении.

Судя по видео, вылет винтокрылой машины был успешным, выпущенная ракета попала точно в цель. В описании к записи сказано, что украинская боевая бронированная машина была уничтожена, что подтверждают и кадры - пораженная техника загорелась после удара.

Ранее Минобороны показало кадры беседы с пленным украинцем, который назвал подготовку во Франции никудышной. Он также рассказал о низком моральном духе и больших потерях в его подразделении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.