Мишустин подписал указ, предоставляющий ФСБ круглосуточный доступ к данным о заказах легкового такси

Службы заказа легкового такси должны будут предоставить данные по запросу ФСБ в течение 10 дней. Если запрос был отправлен с пометкой «срочно», то в течение трех.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому ФСБ сможет круглосуточно отслеживать данные заказов легкового такси. Соответствующие запросы ФСБ будет отправлять в службы заказа машин.

«Служба заказа легкового такси... предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности... круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», - написано в документе.

Если запрос ФСБ будет отправлен с пометкой «срочно», то служба должна предоставить сведения в течение трех рабочих дней. При обычном запросе срок увеличивается до 10 дней. Службы не должны разглашать подробности взаимодействия с ФСБ.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что цены на такси в России могут подскочить в два раза. Госдума рассматривает законопроект, согласно которому службы такси будут штрафовать за отсутствие лицензий у водителей. В случае принятие закона количество водителей сократится, а цены на поездки вырастут.