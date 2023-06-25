В России цены на такси могут вырасти в два раза

Четверо из пяти водителей в России не имеют официальной лицензии на перевозку в такси, в связи с чем в Госдуме хотят ввести новые штрафы.

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В следующем году цены на такси в России могут вырасти в два раза. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для служб такси за найм водителей без лицензии, сообщают «Известия».

У четырех из пяти таксистов на данный момент отсутствует официальная лицензия. В случае принятия законопроекта число водителей сократится, соответственно и цена за поездку устремится вверх.

«Если с первого сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще - самый минимум в два раза», - приводит издание слова гендиректора компании по прокату автомобилей Дмитрия Матвеева.

Цель законопроекта состоит в повышении безопасности пассажиров. За несоблюдение правил штраф может достигать 200 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла закон, сильно увеличивающий страховые выплаты пассажирам такси. До этого максимальная выплата не превышала 500 тысяч рублей. Эту сумму увеличили более чем в четыре раза.