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Синоптик Леус назвал рекордно жаркой минувшую ночь в Москве

Ирина Елагина
09:29 07.07.2023
Впервые за историю метеонаблюдений ночью 7 июля воздух в российской столице остался на уровне плюс 21,8 градуса.
Синоптик Леус назвал рекордно жаркой минувшую ночь в Москве
© Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости
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Очередной температурный рекорд установила Москва 7 июля 2023 года. После вчерашней жары воздух в столице оставался горячим даже ночью и держался на уровне выше плюс 20 градусов - такого не было за всю историю метеонаблюдений.

О «тропической» ночи в Москве рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой», - подчеркнул Леус.

По данным эксперта, прежний рекорд продержался 69 лет: 7 июля 1954 года в ночной Москве зафиксировали 21,1 градуса тепла.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о грядущем периоде погодных аномалий с засухами, наводнениями, ураганами и запредельной жарой на планете.

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