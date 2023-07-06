Засуха, наводнения и ураганы: какие катаклизмы на планете предрекли в ВОЗ

Основной удар явления Эль-Ниньо будет лишь в 2024-м году, и жара, которая наблюдается сейчас, может показаться цветочками.

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Человечество вступает в пору аномалий. Всемирная организация здравоохранения предупреждает... Впереди, и в самое ближайшее время - засухи, наводнения, ураганы и аномальная жара.

В Великобритании - самый жаркий июнь с начала метеонаблюдений.

Температура бьет рекорды в Испании, а в США из-за сильной жары даже пришлось прервать футбольный матч.

Китайским компаниям предписано прекратить работы на открытом воздухе. Десять дней подряд температура здесь не опускается ниже 35 градусов по Цельсию. И это самый продолжительный период с 60-х годов прошлого века.

«Когда я выхожу на улицу, то чувствую себя куском мяса, приготовленном на гриле», - рассказала жительница Китая Лю Мянь.

Рекордно высокие температуры даже в Антарктиде, где вообще-то сейчас климатическая зима - восемь целых и семь десятых градусов по Цельсию. Чего никогда не было в июле.

В минувший вторник был побит рекорд среднесуточной температуры в мире. По данным ученых из университета штата Мэн, она составила 17 целых и 18 сотых градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован и в понедельник и продержался меньше суток.

Но и это лишь верхушка айсберга. В ближайшее время весь мир ожидают природные катаклизмы. Такой мрачный прогноз дает Всемирная организация здравоохранения.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые нанесут серьезный вред здоровью людей», - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус.

Одной из причин этого называют приход Эль-Ниньо. Так называют природное явление и одну из движущих климатических сил Земли. Словно цепь времен года, он сменяет трехлетний период охлаждения Мирового океана - Ла-Нинья.

Но если югу США, Южной Америки, странах Африканского рога и Центральной Азии Эль-Ниньо принесет осадки, то северу Южной, Центральной Америки, Австралии и Индонезии - напротив, небывалую засуху.

«Температура, вероятно, будет выше среднего в полосе между пятидесятой южной и пятидесятой северной широтой. Это страны Юго-Восточной Азии, государства Карибского бассейна, Центральная Америка и северная часть Южной Америки», - рассказал руководитель региональной службы прогнозирования климата Всемирной метеорологической организации Уилфран Муфума Окиа.

При этом в России, говорят ученые, температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете.

Но если предсказать погоду синоптики еще могут, то спрогнозировать движение литосферных плит практически невозможно. В результате февральского разрушительного землетрясения Турция отдались от Сирии примерно на 5-6 метров. Но по словам ученых, повода переживать нет. Все в пределах нормы.

«Мы не ожидаем никакого усиления сейсмической активности в ближайшее время, идет нормальная жизнь земли. Где-то что-то потрескивает, где-то помалкивает, а где-то выталкивается сейсмической энергией , которая копилась сотни и тысячи лет», - объяснил заведующий лабораторией Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Андрей Корженков.

При этом основной удар явления Эль-Ниньо будет лишь в 2024-м году. Срабатывает отложенный эффект. А потому та жара, которая наблюдается сейчас, может показаться лишь цветочками.