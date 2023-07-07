Армия Армия Армия

Авиация «Южной» группировки войск нанесла удары по объектам боевиков на трех направлениях

08:43 07.07.2023
Благодаря работе авиации группировки «Юг» противник понес существенные потери на нескольких направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Авиация группировки войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам украинских боевиков на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Штурмовики Су-25 действовали вместе с вертолетами армейской авиации. Экипажи самолетов уничтожили скопление военной техники и живой силы националистов в районе Клещеевки.

В Белогоровке и Дзержинском истребители-бомбардировщики Су-34 поразили район сосредоточения живой силы противника.

Помимо этого, российские бойцы нанесли ракетный удар из РСЗО «Торнадо-С» по 110-й отдельной механизированной бригаде националистов в районе Михайловки.

Ранее российские десантники захватили опорный пункт украинских боевиков. При штурме они забросали гранатами наблюдательный пункт и ворвались во вражеские окопы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:00 В стране и мире
Видео
МЧС привлекло авиацию к поиску пропавших в Бурятии туристов
06:00 Армия
Видео
Штурмовиков ЦВО наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной
21:38 Армия
Видео
«Всю ночь не спали»: вернувшиеся бойцы рассказали о своих эмоциях после освобождения
20:48 В стране и мире
Видео
В Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ»
19:47 В стране и мире
Видео
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.