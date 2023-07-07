Армия Авиация «Южной» группировки войск нанесла удары по объектам боевиков на трех направлениях Благодаря работе авиации группировки «Юг» противник понес существенные потери на нескольких направлениях. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Авиация группировки войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам украинских боевиков на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Штурмовики Су-25 действовали вместе с вертолетами армейской авиации. Экипажи самолетов уничтожили скопление военной техники и живой силы националистов в районе Клещеевки. В Белогоровке и Дзержинском истребители-бомбардировщики Су-34 поразили район сосредоточения живой силы противника. Помимо этого, российские бойцы нанесли ракетный удар из РСЗО «Торнадо-С» по 110-й отдельной механизированной бригаде националистов в районе Михайловки. Ранее российские десантники захватили опорный пункт украинских боевиков. При штурме они забросали гранатами наблюдательный пункт и ворвались во вражеские окопы. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика