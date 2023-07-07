Десантники применили военную хитрость при штурме опорного пункта боевиков под Кременной
После работы артиллерии штурмовики ВДВ незаметно подошли к опорнику, забросали гранатами наблюдательный пункт и с ходу ворвались в окоп.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Штурмовая группа одного из соединений Воздушно-десантных войск РФ успешно выполнила задачи в районе Кременной. Были уничтожены опорные пункты украинских боевиков в Кременском лесу. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.
Штурмовики ВДВ во время активной обороны нанесли поражение из ствольной и реактивной артиллерии по позициям боевиков, затем они выдвинулись на позиции противника для захвата и удержания.
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