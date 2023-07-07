Десантники применили военную хитрость при штурме опорного пункта боевиков под Кременной

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Незаметно приблизившись к опорнику украинских боевиков с нескольких направлений, штурмовики ВДВ забросали гранатами наблюдательный пункт и ворвались во вражеские окопы. Действуя слаженно, штурмовики-десантники стремительно продвинулись вдоль укрепления. Из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами они уничтожили боевиков, пытавшихся укрыться от них в блиндажах, «лисьих норах» или убежать.

Решительные и дерзкие действия штурмовой группы ВДВ застали противника врасплох. В результате многие украинские военнослужащие бросили оружие и сдались в плен. Те, которые оказали сопротивление, были ликвидированы нашими бойцами.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.