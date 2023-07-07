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Российская авиация нанесла 12 ударов по позициям украинских боевиков

07:52 07.07.2023
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Савчук рассказал о потерях боевиков на Сватовском направлении и под Угледаром, а также в других районах зоны СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили живую силу и военную технику 66-й механизированой бригады ВСУ на Сватовском направлении. Об этом рассказал Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки «Центр».

Он также рассказал, что российская авиация и артиллерия уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и два пикапа. Ощутимые потери в живой силе понесли 21-я и 42-я механизированные бригады украинских войск.

«В районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Невское авиацией группировки нанесено 12 ударов по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации, складу боеприпасов, а также по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», - добавил он.

Савчук также заявил, что экипажи российской тяжелой огнеметной системы нанесли огневое поражение четырем опорным пунктам украинских боевиков.

Ранее «Звезда» показала кадры уничтожения техники противника при помощи ТОС «Солнцепек» под Угледаром. Этого удалось достичь благодаря грамотному оперативному управлению российскими расчетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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