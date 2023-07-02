Российские «Солнцепеки» при атаке ВСУ под Угледаром сожгли технику врага

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Расчеты ТОС «Солнцепек» при атаке превосходящих сил украинских боевиков под Угледаром уничтожили большое количество техники. Этого удалось достичь благодаря грамотному управлению командира полка РХБЗ полковника Евгения Смирнова, рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При отражении атаки украинских войск в районе Угледара грамотное оперативное управление расчетами...позволило уничтожить значительное количество боевиков и техники ВСУ», - сказал офицер.

Кроме того, по его словам при отражении ночной атаки на населенный пункт Урожайное огнеметное поражение позиций украинских националистов не дало неприятелю выдвинуть дополнительные резервы.

При этом российским бойцам удалось создать благоприятные условия для продвижения наших мотострелков на новые позиции, на которых ранее находились украинские войска.

Ранее командир расчета «Солнцепека» рассказал о круглосуточной работе по уничтожению опорных пунктов врага. По его словам, после залпа ТОС в том месте, где был нанесен удар, «ничего живого не остается».

Россия начала проведение специальной военной операции по защите народных республик Донбасса утром 24 февраля прошлого года. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.