Водитель мотоцикла и его пассажир скончались при столкновении с самолетом в Гондурасе

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В Гондурасе на взлетно-посадочной полосе столкнулись самолет и мотоцикл. Сообщается, что легкий самолет Cessna 206 приземлялся на аэродроме Пуэрто-Лемпира на востоке Гондураса. В это время он столкнулся с мотоциклом. В результате этого погибли два мотоциклиста. Об этом написала газета El Heraldo.

«Два человека трагически погибли в результате столкновения небольшого самолета и мотоцикла на аэродроме Пуэрто-Лемпира в департаменте Грасиас-а-Диос на востоке Гондураса», - сообщает информацию местное СМИ.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель мотоцикла и его пассажир выехали на взлетно-посадочную полосу в момент посадки самолета. При столкновении с воздушным судном они получили не совместимые с жизнью травмы и скончались на месте аварии.

Ранее в Свердловской области после ДТП загорелась машина, погибли пять человек. Было известно, что участниками смертельной аварии стали Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander.