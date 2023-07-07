Посол Антонов заявил, что обвинения США в адрес ВС РФ в Сирии лишены смысла

Дипломат подчеркнул, что, в отличие от российских, американские военные находятся в Сирии «вопреки нормам международного права».

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Слова Пентагона о якобы препятствовании со стороны ВС РФ усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии не имеют смысла. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Полагаем, что регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла», - передает слова Антонова Telegram-канал посольства РФ.

Дипломат отметил, что такие заявления отвлекают внимание от того факта, что США нарушают правила безопасности полета в небе Сирии. Он напомнил, что американские военнослужащие находятся на территории страны «вопреки нормам международного права», в отличие от российских. Как считает Антонов, под предлогом выполнения контртеррористических задач США просто оккупировали часть Сирии.

Антонов подчеркнул, что политика Соединенных Штатов в республике «несет в себе мощный деструктивный заряд», так как мешает стабилизации ситуации в стране. К тому же, по словам посла, она отрицательно сказывается на обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике и вокруг нее. Дипломаты уделили особое внимание вопросам совместной координации на площадке ООН.