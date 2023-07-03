Лавров обсудил с коллегой из Сирии проблемы в регионе

Лавров отметил важность и положительные последствия принятого ранее решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное.

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом ситуацию в республике и вокруг нее в ходе телефонного разговора. Об этом стало известно из опубликованного на сайте МИД РФ сообщения.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня. Подробно обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Основное внимание было уделено вопросам совместной координации на площадке ООН», - следует из сообщения дипломатического ведомства.

Глава российского МИД Лавров обратил внимание на важное значение принятого ранее решения о восстановлении прав Сирии в Лиге арабских государств и позитивное, а также его положительное влияние на процессы в регионе Ближнего Востока и на Севере Африки.

От лица руководства арабской республики Микдад подтвердил поддержку России в проведении спецоперации на Украине.

Ранее в СВР сообщили, что американцы готовят провокацию с химоружием, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию. По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, США направили своим подопечным боевикам на юге Сирии ракеты с отравляющими компонентами.