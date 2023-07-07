Обвиняемого в диверсии под Брянском украинского летчика этапировали в Москву

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Украинского летчика-диверсанта этапировали в Москву и поместили в следственный изолятор в Лефортово для дальнейшего разбирательство по делу о незаконном пересечении границы РФ в Брянской области. Информацией о ходе расследования поделился источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Александр Морозов этапирован в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву», - заявили агентству.

Лефортовский суд Москвы по запросу следователя продлил пилоту срок содержания под стражей.

По данным предварительного следствия, в начале апреля 2023 года украинский гражданин на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу Украины и России. На борту имелось оружие и боеприпасы для совершения диверсии в РФ, но планам пилота помешала авария. Его самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области: зацепился за ЛЭП, совершил вынужденную посадку и был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее Минобороны показало, как бойцы ВДВ уничтожают диверсантов в районе Артемовска.