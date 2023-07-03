Спецназ ВДВ уничтожает затаившихся на окраинах диверсантов в районе Артемовска

В случае обнаружения противника в зданиях на окраинах города десантники бросают в помещение гранату.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) не допускают противника в городскую черту на Артемовском направлении. Минобороны показало кадры осмотра спецназовцами заброшенных зданий, где могут укрываться диверсанты.

Спецназ ежедневно осматривает здания на окраинах. В случае обнаружения подозрительного движения десантники бросают в помещение гранату. Если противник замечен рядом в поле или лесопосадках, его точное местоположение определяется оптической разведкой. Затем координаты передают на пункт управления для уничтожения. Пользуясь внезапностью, сами спецназовцыв это время пытаются ликвидировать врага из стрелкового оружия.

Десантники ежедневно передают ценные сведения о перемещениях противника, а также о численности боевиков и их техники. Чтобы безопасно передвигаться по территории, которая может быть заминирована боеприпасами НАТО, спецназовцы идут «след в след».

Ранее Минобороны показало, как ремонтно-восстановительные подразделения ВДВ постоянно чинят и модернизируют боевую технику в зоне СВО. Инженеры заменяют масла боевых машин и проверяют все системы.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.