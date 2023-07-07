Шли на подмогу, вернулись с пленными: российские бойцы разгромили опорник противника на Краснолиманском направлении
Группа российских военнослужащих шла ночью на подмогу к товарищам с боеприпасами. Произошла непредвиденная встреча, в ходе которой наши военнослужащие разбили превосходящего по численности врага и взяли в плен пять человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В лесах под Кременной штурмовой отряд ЦВО шел на взятие вражеского опорника. Направление движения корректировал оператор квадрокоптера - он на постоянной связи с бойцами.
С этого же дрона в окопы националистов сбросили дымовые шашки, чтобы «выкурить» их из укрытий. Дышать становится нечем и боевики начинают постепенно вылезать из блиндажей. Наши воины поторапливают их гранатометным огнем.
«Очень ответственная ситуация: один из бойцов снимает предохранители с выстрелов гранатометных, которые закреплены на квадрокоптере. Их сразу два, это ВОГ-17. В данный момент потихонечку дрон удаляется и летит в сторону вражеских позиций», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.
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