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Шли на подмогу, вернулись с пленными: российские бойцы разгромили опорник противника на Краснолиманском направлении

Игорь Лапик
Марина Крижановская
05:42 07.07.2023
Группа российских военнослужащих шла ночью на подмогу к товарищам с боеприпасами. Произошла непредвиденная встреча, в ходе которой наши военнослужащие разбили превосходящего по численности врага и взяли в плен пять человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В лесах под Кременной штурмовой отряд ЦВО шел на взятие вражеского опорника. Направление движения корректировал оператор квадрокоптера - он на постоянной связи с бойцами.

С этого же дрона в окопы националистов сбросили дымовые шашки, чтобы «выкурить» их из укрытий. Дышать становится нечем и боевики начинают постепенно вылезать из блиндажей. Наши воины поторапливают их гранатометным огнем.

«Очень ответственная ситуация: один из бойцов снимает предохранители с выстрелов гранатометных, которые закреплены на квадрокоптере. Их сразу два, это ВОГ-17. В данный момент потихонечку дрон удаляется и летит в сторону вражеских позиций», - рассказал корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

© ТРК «Звезда»

В лесах под Кременной на Краснолиманском направлении идут интенсивные боевые действия. Опорные пункты противоборствующих сторон иногда находятся в считанных метрах друг от друга. Наши бойцы оборудуют свои позиции по всем правилам военной науки, находясь в постоянной готовности дать отпор.

«Сейчас наши артиллеристы-десантники дождались, когда противник начнет проводить ротацию, и бьют в то место, где происходит у них смена на автомобилях. И об интенсивности боевой работы свидетельствует большое количество гильз рядом с орудием», - показал корреспондент.

Несколько дней назад в этих местах штурмовики ЦВО совершили настоящий подвиг. Группа наших бойцов ночью шла на подмогу сражающимся товарищам и несла с собой для них необходимые боеприпасы. Произошла непредвиденная встреча. В итоге наши военнослужащие разгромили превосходящие по численности силы врага и взяли в плен пять человек. Моральный дух противника сломлен, украинские военнослужащие понимают безвыходность своей ситуации и начинают сдаваться. Выбрали жизнь и не стали погибать за киевский режим.

Бойцы все равно доставили своим обороняющимся товарищам боеприпасы, захватили опорный пункт и вернулись с пленными к себе в тыл. За это командир группы награжден орденом Мужества, остальные герои-штурмовики получили медали «За отвагу».

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