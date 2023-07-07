Штурмовиков ЦВО наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной

Военнослужащие штурмового отряда уничтожили превосходящих по численности националистов и взяли пятерых в плен.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили высокие государственные награды за разгром подразделения украинских боевиков, превосходящих их по численности.

Штурмовики должны были доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы позициям мотострелков под огнем противника, однако во время проведения операции наткнулись на группу националистов.

Российские военнослужащие рассредоточились и заняли оборону, после чего предложили боевикам сдаться. Они отказались, в результате большая часть националистов была уничтожена, а пятерых взяли в плен.

Один из членов подразделения рассказал, в чем состоял секрет успешной операции.

«Все без лишних движений. Если кто-то что-то сказал, значит так и нужно сделать. Все знают свое дело», - отметил военнослужащий штурмового отряда с позывным «Вышка».

За подвиг командир подразделения получил орден Мужества, а остальные члены группы медали «За отвагу».

Ранее заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих штурмового отряда ЦВО за мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.