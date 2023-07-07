Штурмовиков ЦВО наградили за уничтожение превосходящих сил противника под Кременной
Шесть военнослужащих штурмового отряда мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) получили высокие государственные награды за разгром подразделения украинских боевиков, превосходящих их по численности.
Штурмовики должны были доставить боеприпасы и средства противотанковой борьбы позициям мотострелков под огнем противника, однако во время проведения операции наткнулись на группу националистов.
Российские военнослужащие рассредоточились и заняли оборону, после чего предложили боевикам сдаться. Они отказались, в результате большая часть националистов была уничтожена, а пятерых взяли в плен.
Один из членов подразделения рассказал, в чем состоял секрет успешной операции.
«Все без лишних движений. Если кто-то что-то сказал, значит так и нужно сделать. Все знают свое дело», - отметил военнослужащий штурмового отряда с позывным «Вышка».
За подвиг командир подразделения получил орден Мужества, а остальные члены группы медали «За отвагу».
Ранее заместитель Министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил военнослужащих штурмового отряда ЦВО за мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.