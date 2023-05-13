Нейрофизиолог Новоселов рассказал, почему Байден не сможет пройти когнитивный тест

Валерий Новоселов считает, что Байден не сможет пройти тест из-за имеющихся признаков деменции, среди которых галлюцинации, потеря многозадачности, чтение по телесуфлеру, «невпопад или смешные ответы» на вопросы.

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Если американскому президенту Джо Байдену организуют тест на когнитивные способности, о чем попросили республиканцы, то он не сможет его пройти из-за возможной деменции, многие признаки которой у него есть. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-гериатр, невролог и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«То, что он не пройдет, это однозначно. У него когнитивные нарушения начались в стадии, когда у него была президентская гонка в 18 году. Тогда это было незаметно. А сейчас, если взять в динамике фотографии и видео, видно, что когнитивные нарушения идут очень быстро», - заявил Новоселов.

По словам нейрофизиолога, для людей старческого возраста, который начинается после 75, а Джо Байдену сейчас 78, является характерным нарушение когнитивных способностей. При этом, если признаки когнитивного нарушения и нарушения памяти есть у многих, то не у всех они доходят до стадии деменции, когда люди теряются во времени и пространстве, отметил Новоселов.

«Что означает деменция - это когнитивное нарушение на выраженной стадии, когда человеку нужна помощь на постоянной основе <... > Так как у Байдена есть критерии того, что у него уже деменция, что ему нужна помощь, это говорит о том, что когнитивные нарушения зашли в стадию выраженных», - добавил нейрофизиолог.

Он обратил внимание на то, что Байден часто забывает какую-то информацию. Кроме того, он пользуется телесуфлером.

«Он фактически ничего сам не говорит, он только читает», - объяснил Новоселов.

Другим признаком Новоселов назвал галлюцинации, когда Байден пытался с кем-то поздороваться. Хотя многие люди говорят, что он «прикалывается», на самом деле, это является характерным критерием нарушений.

«То, что он стал терять мысль - это одно, уже известно. То, что он не может ответить на вопрос произвольно. Как он делает - ему задают вопрос, он подготовлен заранее. Там у него есть списки и так далее. А если его останавливают где-то на ходу, что он делает - он, как правило, останавливается на секунду, подымает руку, машет рукой и идет в ответах дальше. Он потерял многозадочность», - добавил Новоселов.

Кроме того, нейрофизиолог отметил, что даже если Байден и отвечает на вопросы, то часто «невпопад или смешными ответами». Порой они и вовсе этически невыдержанны, как, например, шутка про мороженое в комментарии о стрельбе в школе.

«Это - дорога в одном направлении», - резюмировал эксперт.

По словам Новоселова, у Байдена деменция проявляется в поражении нервной системы. Вылечить ее невозможно. Однако лечение поможет замедлить процессы.

В России средний возраст обращения с такой проблемой составляет 75-76 лет. Заболевание длится до конца жизни около 7-8 лет. При этом, если говорить про Байдена, стоит учитывать уровень его медицины, как президента США, обратил внимание эксперт.

Ранее конгрессмены-республиканцы потребовали от 80-летнего Байдена пройти тест на когнитивные способности. Они хотят убедиться в умственных способностях главы государства.