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Ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

00:00 26.04.2023
В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации совершили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что полет продолжался свыше 14 часов. Во время воздушного патрулирования экипажи самолетов дальней авиации совершили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе. Сопровождали ракетоносцы экипажи истребителей МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее авиация ТОФ уничтожила условные подлодки и самолет-нарушитель границы. Тренировка прошла в ходе внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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