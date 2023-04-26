Ракетоносцы Ту-160 выполнили 14-часовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации совершили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе.

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что полет продолжался свыше 14 часов. Во время воздушного патрулирования экипажи самолетов дальней авиации совершили ночную и дневную дозаправку топливом в воздухе. Сопровождали ракетоносцы экипажи истребителей МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее авиация ТОФ уничтожила условные подлодки и самолет-нарушитель границы. Тренировка прошла в ходе внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.