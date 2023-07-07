Полиция Лас-Вегаса расследует избиение Бритни Спирс охраной баскетболиста Вембаньяма

Охрана баскетболиста Вембаньяма повалила Бритни Спирс на землю после того, как она захотела сфотографироваться с 222-сантиметровым игроком.

© Фото: face to face Instagram* Globallookpress

Полиция Лас-Вегаса расследует инцидент, произошедший в ночь на четверг между американской певицей Бритни Спирс и французским баскетболистом Виктором Вембаньямом. Представители Спирс утверждают, что охрана баскетболиста избила певицу после того, как она попыталась с ним сфотографироваться.

По данным портала TMZ, Спирс увидела Вембаньяма, когда он шел в ресторан отеля. Мужчина известен своим ростом (222 сантиметра), и певица решила с ним сфотографироваться. В тот момент, когда она дотронулась до спортсмена, охрана Вембаньяма ударила ее, и певица упала.

Полиция уже установила личность атаковавшего. Им оказался директор по безопасности клуба «Сан-Антонио» Дамиан Смит. Издание сообщает, что уголовное дело вряд ли будет заведено - у Смита не было злого умысла.

В 2021 году с певицы сняли опекунство. Решение вынес суд в Лос-Анджелесе. Во время процесса в зале суда никто не высказался против такого решения. Опека над Спирс длилась 14 лет.

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