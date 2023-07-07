В РФ предложили маркировать продукты с пальмовым маслом как пачки сигарет

Предложено наносить на продукцию с пальмовым маслом следующую надпись: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям».

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На имя спикера Госдумы Вячеслава Володина поступило обращение, предлагающее маркировать продукты с содержанием пальмового масла. Его направила нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева. Она предложила ввести аналогичную пачкам сигарет маркировку. Копия данного обращения имеется у RT.

«В рамках подготовки изменений в законодательство прошу Вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: "Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям"», - сообщило СМИ.

Нутрициолог подчеркнула, что в погоне за выгодой производители нарушают нормы, влияющие на здоровье и благополучие россиян. По ее предположению, наряду с введенной ответственностью производителей можно заставить задуматься и снизить количество используемого суррогата.

Ранее приводилась информация, что в РФ планируют отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции. Они могут быть заменены данными о цифровой маркировке.