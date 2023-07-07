Новая система сортировки багажа в Домодедово доставляет вещи пассажиров в самолет за 14 минут

В уникальную систему сортировки багажа в новом терминале Домодедово входит отель для хранения багажа на 1 100 мест, где между стеллажами ездят роботы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В новом международном терминале Домодедово сделали шуструю систему сортировку багажа: теперь вещи пассажиров попадают на борт самолета всего за 14 минут. При необходимости конвеерная лента может действовать еще быстрее и затрачивать на весь процесс четыре минуты.

Старший инженер основного производства Константин Глушенков рассказал, как работает система досмотра багажа.

«(Если багаж вызвал подозрения. - Прим. ред.) оператор определяет степень угрозы, после чего нажимает красную или зеленую кнопку. Багаж идет на машину Smith Detection, и если она говорит, что багаж опасен, то он попадает на атомный дифрактор, где на 99,9 % точно определяется взрывчатое вещество», - рассказал Глушенков.

В уникальную систему сортировки входит и настоящий отель для хранения багажа на 1 100 мест. Он включает в себя 12 трехметровых стеллажей, между которыми по специальным рельсам двигаются шесть роботов, распределяющих багаж по нужным ячейкам.

В новом терминале открыты почти 90 стоек регистрации и столько же - для паспортного контроля. Общая площадь аэровокзала с открытием нового терминала составит 500 тысяч квадратных метров. Первый международный рейс отправится уже 11 июля.

Ранее стало известно, что в России могут начать выпускать детали для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в стране Boeing и Airbus. Для этого авиаперевозчиков и сервисные компании попросили собрать необходимые данные.