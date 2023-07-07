Зеленский рассказал об отказе Болгарии предоставить оружие Украине

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что у него на поставки оружия с президентом Болгарии разные взгляды.

© Фото: Filip Singer Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции о своих переговорах с болгарским коллегой Руменом Радевым. Они состоялись 6 июля в Софии. Глава Украины сообщил, что власти Болгарии отказали в помощи в виде поставок оружия.

«Я сегодня разговаривал с президентом. Он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи. Он считает "нет", это эскалация - предоставлять Украине помощь, а я считаю: нет, это защита. Это абсолютно разная философия»», - приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он добавил, что болгарский президент не может допустить сокращения вооружений в армии Болгарии. При этом стороны достигли соглашения в сфере энергетики. Также украинский лидер сообщил, что сказал своему коллеге «откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит».

Немногим ранее Зеленский заявлял, что планировал начать контрнаступление раньше. Зеленский отметил, что говорил США, «как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого».