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Зеленский заявил, что планировал начать контрнаступление раньше

Анастасия Бобылева
06:30 06.07.2023
Украинский президент подчеркнул, что военная помощь от НАТО могла бы ускорить контрнаступление.
Зеленский заявил, что планировал начать контрнаступление раньше
© Фото: IMAGO Chris Emil Janssen Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планировал начать контрнаступление раньше и просил у США и Европы вооружение для этого. Его слова передает телеканал CNN.

«Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», - рассказал украинский президент.

По словам Зеленского, сейчас зона боевых действий сильно заминирована, из-за чего происходит замедление контрнаступления. Он считает, что, если бы оно началось раньше, гораздо меньшие территории были бы заминированы.

Президент признал нехватку артиллерии у украинской армии и заявил, что сейчас орудий хватает только на приоритетных направлениях. Он подчеркнул, что артиллерия и ракеты большого радиуса ATACMS помогли бы Киеву «начать контрнаступление на направлениях, о которых сейчас подумать нельзя».

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе США примут решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Украина давно отправляла запрос на их поставку, чтобы использовать в контрнаступлении.

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