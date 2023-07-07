В Белом доме исключили возможность принятия Украины в НАТО по итогам саммита

Салливан на брифинге сообщил, что Украина по итогам саммита НАТО в Вильнюсе не вступит в альянс.

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что Украина не станет членом Североатлантического альянса на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

«Украина не вступит в НАТО по итогам этого саммита», - заявил Салливан.

Ранее в Германии предложили принимать Украину в НАТО по частям. По словам главы комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии страны Михаэлья Рота, территории Украины, которые на данный момент находятся под контролем Киева должны присоединиться к блоку «как можно скорее».