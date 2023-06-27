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Ливни с грозами затопили улицы Ростова-на-Дону

Ян Брацкий
00:55 27.06.2023
Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение, которое будет действовать до 27 июня.
© Видео: ТРК «Звезда», Илья Евграфов, Дмитрий Жданов - Нетипичный Ростов-на-Дону - ВКонтакте, Жесть Ростов - Telegram © Фото: etorostov, ВКонтакте
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Мощный ливень обрушился на Ростов. Непогода разыгралась накануне вечером. Небо затянули грозовые тучи, сверкали молнии, местами прошел град. Очевидцы в социальных сетях пишут о сильных порывах ветра, раскачивающихся деревьях и выкладывают фото и видео непогоды.

Ливневая канализация Ростова-на-Дону не справляется с таким количеством осадков и улицы местами затопило. Автомобилистам приходится либо выбирать маршруты объезда, либо рисковать и пробираться по затопленным дорогам. Синоптики объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать до 27 июня. Ростовчанам рекомендовали соблюдать меры безопасности, не выходить без особой надобности на улицу, воздержаться от поездок на автомобилях, избегать деревьев, рекламных и шатких конструкций, которые могут обрушиться под напором сильного ветра.

А накануне метеорологи спрогнозировали мощные дожди в ряде регионов страны. В частности, непогода будет бушевать в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и других областях. Ливни с грозами пройдут в Ставрополье и Краснодарском крае, пообещали в Гидрометцентре. Также ожидается усиление ветра.

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