В стране и мире Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией Игнат Далакян В Генеральном командовании страны сообщили, что завтра ожидается интенсивное движения военных колонн в некоторых частях Польши. © Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Польши направят тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генерального командования страны, Польша усиливает присутствие на востоке страны. «Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - говорится в сообщении. В командовании отметили, что завтра будет интенсивное движение военных колонн на дорогах в нескольких частях страны. Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что границу страны с Белоруссией усилят 500 полицейских. Согласно его словам, такое решение было принято в связи с «тяжелой обстановкой». Экспертное мнение и аналитика