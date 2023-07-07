Польша перебросит тысячу военных к границе с Белоруссией
Вооруженные силы Польши направят тысячу военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генерального командования страны, Польша усиливает присутствие на востоке страны.
«Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что завтра будет интенсивное движение военных колонн на дорогах в нескольких частях страны.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что границу страны с Белоруссией усилят 500 полицейских. Согласно его словам, такое решение было принято в связи с «тяжелой обстановкой».