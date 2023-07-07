Крупное маслянистое пятно обнаружено в районе Астрахани на Волге

Оценка вреда будет дана после завершения лабораторных исследований.

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В Волге обнаружили крупное маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров в районе Астрахани. Об этом сообщил Росприроднадзор.

Служба отметила в своем Telegram-канале, что пятно было выявлено в ходе выездного обследования инспекторами Росприроднадзора. Оценка размера вреда будет дана после проведения лабораторных исследований.

Ранее Росприроднадзор сообщал об обнаружении нефтепродуктов на воде в результате затопления сухогруза на Кубани. Сухогруз потерпел крушение в Краснодарском крае в районе Кабардинки.