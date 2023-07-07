В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Крупное маслянистое пятно обнаружено в районе Астрахани на Волге

Игнат Далакян
21:31 07.07.2023
Оценка вреда будет дана после завершения лабораторных исследований.
Крупное маслянистое пятно обнаружено в районе Астрахани на Волге
© Фото: Rosprirodnadzor_official Telegram
Читайте нас на:

В Волге обнаружили крупное маслянистое пятно площадью более 60 тысяч квадратных метров в районе Астрахани. Об этом сообщил Росприроднадзор.

Служба отметила в своем Telegram-канале, что пятно было выявлено в ходе выездного обследования инспекторами Росприроднадзора. Оценка размера вреда будет дана после проведения лабораторных исследований.

Ранее Росприроднадзор сообщал об обнаружении нефтепродуктов на воде в результате затопления сухогруза на Кубани. Сухогруз потерпел крушение в Краснодарском крае в районе Кабардинки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 В стране и мире
США передают Украине кассетные боеприпасы
17:26 В стране и мире
Видео
Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
16:34 В стране и мире
Видео
Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
15:15 В стране и мире
Видео
Путин предложил Совбезу обсудить преодоление сложностей, создаваемых из-за рубежа
14:11 Армия
Видео
Боец ВС РФ Эверест рассказал о надбавке, которую ему выплачивали за пикап
Популярное
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.